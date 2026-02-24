Митцю було 76 років

У вівторок, 24 лютого, помер фотохудожник з Тернополя, заслужений працівник культури України Михайло Бенч. Про це повідомили на сайті Західноукраїнського національного університету.

Михайло Бенч народився 6 березня 1949 року в селі Травневе Тернопільського району. Закінчив Львівське професійно-технічне училище, а у 1976 році – факультет фотомистецтва Московського університету мистецтв. У 1983 році закінчив навчання у Тернопільському фінансово-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Ще навчаючись, у 1972 році Михайло Бенч почав працювати у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який згодом перейменували в Західноукраїнський національний університет. Митець працював на посадах старшого техніка, слюсаря-макетника, фотоелектромеханіка, старшого інженера-технолога. З 1996 року він став завідувачем фотолабораторії й працював на цій посаді до останнього дня свого життя. Михайло Бенч був також багаторічним фотокореспондентом газети ЗУНУ «Університетська думка».

Під час Помаранчевої революції, Революції Гідності тернополянин висвітлював події Майдану. Зафіксував у світлинах візити державних осіб України на Тернопільщину. Співпрацював з різноманітними виданнями, зокрема редакціями часописів «Божий сіяч» (м. Тернопіль) та «Людина і світ» (м. Київ). Основним напрямом його творчості були роботи на релігійну тематику. Михайло Бенч фотографував і влаштовував виставки на святкування тисячоліття хрещення Руси-України. Висвітлював приїзд в Україну патріарха Мстислава та його інтронізацію у Святій Софії в Києві.