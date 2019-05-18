Понад 100 львів'ян взяли участь у тренуваннях перед півмарафоном у Стрийському парку

У суботу, 18 травня, у Стрийському парку пройшли фінальні тренування перед 4th Molokiya Lviv Half Marathon, який запланований на 9 червня. Близько 100 учасників тренувань пробігли дистанції на 5, 10 та 15 км.

Усі фото Євгена Кравса спеціально для ZAXID.NET

Темп спортсменів під час забігу забезпечувала спеціальна команда «пейсмейкерів» – лідерів колони, які впродовж певного відрізку задають швидкість бігу.

Організатори 4th Molokiya Lviv Half Marathon очікують, що в цьогорічному півмарафоні візьмуть участь понад три тисячі спортсменів. Для переможців передбачені грошові виплати, при цьому у випадку встановлення рекорду траси бігунам виплачуватимуть додаткову винагороду у 5 тис. грн.