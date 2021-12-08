Повний цикл вакцинації вже пройшли 588319 працівників шкіл

В Україні повний цикл вакцинації вже пройшли 588319 працівників шкіл, що становить 90,2% від загальної кількості. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки.

У відомстві зазначили, що ще понад 43 тис. вчителів очікують на другу дозу вакцини проти Covid-19.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами працівників шкіл демонструють: Дніпропетровська – 98%; Луганська – 97,3%; Сумська – 96,5%; Харківська – 95,6%; Черкаська – 95,4%.

Дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у «червоній» зоні продовжується у 415 школах.

До слова, у випадку «червоного» рівня епідемічної небезпеки дітям буде дозволено відвідувати заклади освіти, в яких працює не менше 100% вакцинованих працівників.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі. Як пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, без вакцинації вчителі підлягають відстороненню – виняток лише для вчителів з обґрунтованими медичними протипоказаннями.

Як інформував ZAXID.NET, 6 грудня Роменський міжрайонний суд Сумської області вперше в Україні скасував відсторонення невакцинованої вчительки.