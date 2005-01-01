Порошенко подякував СБУ та ГПУ за запобігання терактам, які готувала Савченко

Президент України Петро Порошенко подякував працівникам СБУ та ГПУ за запобігання спробам масових терактів і викриття російської спецоперації проти України. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Вдячний працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей внаслідок запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України. Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони», – написав Порошенко.

За його словами, метою російської спецоперації э посіяти хаос і знищити Українську державу. Це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій українці зможуть лише об’єднавшись.

Зазначимо, що також на арешт Савченко відреагував прем'єр Володимир Гройсман. Він заявив, що у випадку із нею «це питання психологічного здоров'я».

«Вважаю, що парламент прийняв адекватне рішення», – написав він у соцмережі Twitter.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 березня 2018 р.

Як інформував ZAXID.NET, слідство вважає, що депутат Надія Савченко разом з Володимиром Рубаном, ватажками терористичної організації «ДНР» Олександром Захарченком і Олександром Тимофєєвим планувала здійснення в Україні низки терактів і замахів на представників влади з метою насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

У четвер, 22 березня, із Савченко зняли депутатську недоторканність і затримали. У п’ятницю, 23 березня, суд розгляне клопотання про обрання їй запобіжного заходу.