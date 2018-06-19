Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про створення Антикорупційного суду

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:02890

До теми

Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про створення Антикорупційного суду
Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд у ВР законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд у Верховну раду технічний законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляє прес-служби Адміністрації президента, Порошенко визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду. За словами члена профільного комітету Верховної Ради у питання правосуддя Ігоря Лапіна, законопроект може бути прийнятий вже у четвер.

«Президентський законопроект про створення антикорупційного суду - це суто технічний законопроект, який передбачає порядок, терміни й усі технічні питання щодо запуску Антикорупційного суду. Завтра комітет збереться на засідання, де ми розглянемо цей технічний законопроект і винесемо його на розгляд у парламент. Думаю, що жодних проблем з ухваленням закону не буде», - заявив Лапін в коментарі виданню LB.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності 14 червня. Але цей документ не створює сам суд, а лише описує загальні особливості процесу. Для створення суду Рада має ухвалити саме президентський законопроект.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Верховна Рада проголосувала за створення Антикорупційного суду ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук