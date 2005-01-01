У четвер, 14 червня, в Україні набув чинності закон Про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Напередодні його опублікували в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України».

Закон зобов'язує створити Антикорупційний суд протягом року. Юрисдикція суду поширюється на всю територію України. Законопроектом передбачено, що Антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді обиратимуться за конкурсом.

Антикорупційний суд почне роботу за умови призначення за результатами конкурсу не менше 35 суддів, не менше 10 з яких повинні бути суддями Апеляційної палати. При цьому гранична кількість суддів буде визначена пізніше.

Також закон передбачає створення Громадської ради міжнародних експертів, яка зможе ветувати кандидатури на посади суддів Антикорупційного суду. Раду терміном на 6 років створює Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС). Таким чином, ця рада стане допоміжним органом ВККС. Члени ради призначаються на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Членами Громадської ради можуть бути призначені громадяни України або іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, досвід роботи в інших країнах не менше 5 років з процесуального керівництва або здійснення судочинства в справах, пов'язаних з корупцією. Вони отримуватимуть винагороду в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду (на цей момент – 132,2 тис. грн), а також компенсацію проживання і проїзду (для тих, хто не проживає в Україні). Рада збирає, перевіряє і аналізує інформацію про кандидатів і надає її ВККС.

Крім того, встановлюються додаткові гарантії безпеки суддям. Зокрема, суддям Антикорупційного суду, а за потреби також членам їхніх сімей надається цілодобова охорона від Служби судової охорони. Житло судді оснащується охоронною сигналізацією і «тривожними кнопками», пишуть «Українські новини».

Суддею Антикорупційного суду може стати громадянин України, який має стаж роботи на посаді судді, адвоката або науковий стаж (у сукупності – не менше 7 років). Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи, які протягом 10 років, що передують призначенню, працювали в правоохоронних органах (в тому числі НАБУ і САП) або займали політичні посади.

Антикорупційний суд розглядатиме справи, якщо предмет злочину або заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня – це 881 тис. грн). Деякі зі статей стосуються порушень, пов'язаних з наркотиками або зброєю.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

Верховна Рада ухвалила закон про ВАКС 7 червня..