В закон про Антикорупційний суд таємно внесли правку про апеляцію

Правка може затягувати розгляд вже відкритих корупційних справ

В середу, 13 червня, після публікації закону про Антикорупційний суд, стало відомо, що апеляції по справах НАБУ, які зараз перебувають у процесі розслідування, будуть розглядати суди загальної юрисдикції, а не Антикорупційний суд.

Ця правка не була зачитана в сесійному залі напередодні прийняття закону і не обговорювалася на засіданні комітету. Відповідно до цього пункту, усі справи НАБУ, які зараз розглядаються в загальних судах першої інстанції, будуть завершені там же, в обхід Антикорупційного суду. На практиці така правка може означати, що розгляд гучних справ українських корупціонерів може затягнутися на кілька років, оскільки після створення Антикорупційного суду і розгляду цих справ, вони будуть направлятися у суди загальної юрисдикції.

«Необхідно терміново виправити цю помилку, проголосувавши за відповідні зміни до закону. Ухвалена норма відкладає винесення остаточних рішень по справах НАБУ ще на кілька років. Ця норма означає, що саме тому Президент України має невідкладно подати зміни до закону та виправити цю помилку», - наголосив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, в четвер, 7 червня, Верховна Рада проголосувалав цілому за законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, метою якого буде саме забезпечення покарання для корупційних злочинців і розгляд справ, предмет злочину в яких складатиме не менше 500 неоподаткованих мінімумів.