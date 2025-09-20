В ніч на 20 вересня українські F-16 ліквідували більшість російських крилатих ракет

Повітряні сили оприлюднили відео відбиття російської масованої атаки в ніч на 20 вересня. Кадри з роботою українських пілотів винищувачів F-16 військові опублікували в офіційному телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

На кадрах, опублікованих Повітряними силами, зафіксована робота зенітних ракетних систем, розрахунків мобільно-вогневих груп та пілотів F-16.

«Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons. Дякуємо партнерам за допомогу у захисті нашого неба! Посилюємо українську ППО – наближаємо перемогу разом!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 20 вересня, росіяни здійснили чергову комбіновану атаку на Україну. Під удар потрапили Дніпро та область, Миколаїв, Хмельниччина, Львівщина, Київщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина та Харківщина.

Внаслідок російських обстрілів постраждали десятки українців, ще троє людей – загинули.

За даними Повітряних сил, загалом росіяни випустили по Україні 579 ударних БпЛА типу «шахед» і безпілотників-імітаторів, вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті ракети Х-101. Українським захисникам вдалося знешкодити 583 ворожі цілі, зокрема, 29 крилатих ракет Х-101.