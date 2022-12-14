Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе Shahed вночі, щоб заплутати протиповітряну оборону. Про це сказав у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, при застосуванні цих дронів росіяни намагаються скористатись умовами поганої видимості.

«Тактика, притаманна у застосуванні цих БПЛА – це ніч, умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темряві засобами, якими збивають їх: це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а вже зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають», – пояснив Ігнат.

За словами Юрія Ігната, перед атакою росіяни ведуть розвідку, намагаються виявити слабкі місця сили протиповітряної оборони, «таким чином намагається уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО».

Речник зауважив, що не має інформації про те, чи сьогоднішня атака була здійснена за допомогою дронів з нової партії чи ні.