У ніч на середу, 6 березня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. У регіоні знищили шість ударних дронів типу Shahed.

«Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку. Усі відповідні служби працюють. Загиблих та травмованих немає», – повідомили в Хмельницькій ОВА.

Як пізніше повідомили у Міністерстві енергетики України, внаслідок атаки безпілотниками на підстанції обленерго у Хмельницькій області виникла пожежа – знеструмлені понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Полум’я рятувальники загасили, втім без напруги досі залишаються понад 2,5 тисячі абонентів.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала вночі 6 березня з 00:23 до 03:07. У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що російські війська атакували Україну п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300 і 42 ударними безпілотниками типу Shahed. У результаті сили ППО знищили 38 Shahed у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.