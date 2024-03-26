Уночі 26 березня російські загарбники атакували Україну 12 БпЛА типу Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ворог атакував 12-ма ударними БпЛА із мису Чауда в Криму та з Курської області РФ, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 «шахедів».

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що ворог шукає нову тактику застосування безпілотників.

«Ворог вдавався до тактичних хитрощів, які ми вже спостерігали, й фактично повторював свій "успішний успіх". В такій атаці використовував він низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони. Й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових», – сказала речниця.

Гуменюк наголосила, що просування «шахедів» зараз відбувається меншими групами. Ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції.