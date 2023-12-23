У п’ятницю ввечері, 22 грудня, Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками типу «Shahed». Сили протиповітряної оборони збили усі дев’ять ворожих БпЛА. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил.

«З 18:00 22 грудня до 00:00 23 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу “Shahed” із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що усі дев’ять безпілотників типу «Shahed» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня внаслідок атаки Росії уламки збитих дронів впали у трьох районах Києва. Тоді російські окупаційні війська атакували Україну 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed», 24 знищили Сили ППО.