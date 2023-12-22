Наслідки падіння уламків безпілотника у Києві

Росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Уламки збитих дронів впали у трьох районах Києва. Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомив начальник у Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами Сергія Попка, уламки збитого безпілотника, що впали на багатоповерховий будинок у Солом’янському районі спричинили пожежу, її ліквідували рятувальники.

«Один з дронів наробив лиха в Соломʼянському районі Києва. Там,

в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна», – написав Сергій Попко.

Попередньо, у Солом’янському районі постраждали двоє людей. Медики надали їм медичну допомогу.

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Постраждалих немає.



В Голосіївському районі також впали уламки БпЛА, обійшлось без руйнувань та постраждалих.

За інформацією Повітряних силах ЗСУ, в ніч на 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків.

В результаті бойової роботи Сили ППО знищили 24 БпЛА у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Пізніше стало відомо, що уламки дрону пошкодили квартиру ведучого телемарафону Єдині новини Андрія Ковальського, який працює на телеканалі ICTV.

«Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре», – написав у Facebook Андрій Ковальський.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 21 грудня, російські окупаційні війська вкотре атакувалиУкраїну ударними безпілотниками «Shahed». Українським захисникам вдалося перехопити і знищити 34 безпілотники з 35.