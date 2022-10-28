За скоєне обом фігурантам справи загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна

Працівницю Чернівецької митниці затримали за переправу ухилянтів закордон. Інспекторка супроводжувала військовозобов’язаних до українсько-румунського кордону, а далі їх проводив 57-річний чоловік. Ким саме є спільник інспекторки, правоохоронці наразі не уточнюють. Обох затримали при черговій спробі нелегально переправити призовника до Румунії.

Як у п’ятницю, 28 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, з кожного ухилянта, який хотів незаконно пробратися закордон, працівниця митниці брала по 4,8 тис. євро. Гроші призовники відправляли їй на рахунки або передавали через інших людей.

«Жінка організовувала військовозобов’язаним так званий зелений коридор до Румунії. Оплату за послуги організатори одержували на банківський рахунок, особисто, або через третіх осіб. Після повного розрахунку працівниця митниці організовувала супровід мігрантів до лінії розмежування, а фактичну переправу забезпечував її 57-річний спільник», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі поліції уточнюють, що обох фігурантів справи затримали у середу, 26 жовтня, безпосередньо під час отримання від 4 тис. євро. «Раніше були задокументовані факти одержання ще 800 євро. Наразі проводиться слідство, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів», – додали у поліції.

І працівниці Чернівецької митниці, і її спільнику оголосили про підозру ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Наразі затримані перебувають у СІЗО, за скоєне обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю на три роки.