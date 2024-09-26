Переправника арештували, йому загрожує до 9 років ув’язнення

СБУ спільно з Національною поліцією викрили канал незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних з Прикарпаття. За схемою, яку організував 27-річний мешканець Коломиї, чоловіки мобілізаційного віку перебиралися до країн ЄС, зокрема Румунії. Переправника арештували, йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області, вартість незаконного переправлення через кордон становила 10 тис. доларів за одного чоловіка. Мешканець Коломиї шукав ухилянтів, брав від них гроші та супроводжував до кордону через лісисту місцевість Карпат в обхід прикордонних пунктів пропуску.

«Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час отримання оплати від чергового клієнта. Під час огляду місця події та обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено 10 тис. доларів, отриманих за переправлення військовозобов’язаного через кордон, банківські карти та мобільні телефони», – інформують в СБУ.

Переправника арештували та встановили його спільників. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикарпатцю загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.