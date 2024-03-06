За незаконне переправлення осіб через державний кордон України закарпатцю загрожує до 9 років тюрми

На Закарпатті працівники СБУ разом з прикордонниками затримали жителя Мукачівського району, який разом зі спільниками організував схему переправлення за межі України військовозобов’язаних чоловіків. За переправлення через кордон закарпатець брав по $6,5 тис доларів з кожного ухилянта.

Як повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 6 березня, затриманий забезпечував ухилянтів житлом і підвозив до прикордонного села у Берегівському районі.

«При цьому організатори схеми дотримувалися правил конспірації: прокладали маршрут околицями повз контрольні пости прикордонної служби, використовували кілька різних автомобілів та пересвідчувалися у відсутності спостереження. Поблизу кордону переправники наказували чоловікам бігти в напрямку Угорщини», – інформують у САП.

Переправника затримали разом з ухилянтом за 200 метрів від кордону з Угорщиною. Останнього притягнули до адміністративної відповідальності. Мукачівця ж затримали і оголосили йому про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Переправнику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.