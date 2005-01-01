Гройсман пояснив падіння гривні у січні зменшенням експорту і виплатами за кордон

ЕкономікаРоман Ганкевич, 21 січня2770

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Гройсман пояснив падіння гривні у січні зменшенням експорту і виплатами за кордон
фото РБК-Україна
Прем'єр-міністр Гройсман пояснив причини падіння гривні у січні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що падіння курсу гривні викликане зменшенням експорту в січні і продовженням виплат за кордон. Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, пише «Інтерфакс-Україна».

«Було падіння, курс гривні вільно регульований і залежить від того, наприклад, що у січні йде зменшення експорту з України, якщо йде зменшення експорту - менше валюти надходить в Україну, а є виплати, які ми робимо з України», - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, з вищезгаданих причин виникає певний дисбаланс, через який і падає курс гривні. «Коли все починає працювати абсолютно нормально, коли ми починаємо експортувати, коли баланс починаємо зберігати, то ситуація змінюється і все залишається в прогнозованих межах. В минулому році було те ж саме», - нагадав Гройсман.

Нагадаємо, у січні 2018 року НБУ пояснив високу інфляцію в Україні несприятливою погодою та попитом на харчі, а наприкінці 2017 року ослаблення гривні пояснювалося наближенням Нового року і відшкодуваннями ПДВ.

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