Урядовці сусідніх країн їдуть в Київ на знак підтримики України у війні проти Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом із віце-прем'єром Ярославом Качинським і колегами з Чехії та Словенії Петром Фіалою і Янезом Яншою у вівторок, 15 березня, відвідають Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та щоб висловити солідарність українцям у війні проти Росії. Про це Матеуш Моравецький повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра Балтійські держави, а потім, можливо, настане час для моєї країни, для Польщі», – 14 років тому сказав Лех Качинський в столиці Грузії Тбілісі під час вторгнення РФ в цю країну. Його візит тоді змінив уявлення про цю війну, а великий акт мужності додав духу грузинам і сьогодні пам'ятається у всьому світі. Сьогодні, у 20-й день злочинної агресії Путіна щодо України, ми їдемо до Києва, щоб показати українцям нашу солідарність», – сказав премєр-міністр Польщі.

Він уточнив, що візит погоджений з ЄС, Радою Європи та ООН.

Додамо, що Польща постійно підтримує Україну у її опорі російській агресії, зокрема, надала боєприпаси та прийняла вже близько мільйона українських біженців.

Нагадаємо, 13 серпня 2008 року, коли Росія напала на Грузію, президент України Віктор Ющенко, президент Польщі Лех Качинський, президент Литви Валдас Адамкус, президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес та премєр-міністр Латвії Іварс Ґодманіс приїхалии у Тбілісі, щоб висловити солідарність з грузинським народом у протистоянні російській агресії та підтримати президента Грузії Мікаела Саакашвілі.