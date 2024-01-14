Прем’єрка Естонії Кая Каллас в інтерв’ю The Kyiv Independent запевнила, що її держава не видаватиме українських чоловіків мобілізаційного віку. Раніше глава МВС Естонії заявляв, що якби Україна звернулася з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, то естонській владі «було б досить складно відмовити».

За словами Каї Каллас, вона обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Таллінн цього тижня.

«Президент Володимир Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але, за його словами, є також люди, які просто перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що якщо ці люди дотримуються правил, то вони мають повне право перебувати в Естонії.

«Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України – звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині», – заявила Каллас.

Нагадаємо, раніше глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заяив, що якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, то естонській владі «було б досить складно відмовити»..

Свою заяву естонський міністр зробив після інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном. Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

Також нещодавно, президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають бути в Україні.

«Ми відбили ворога. І два роки б'ються наші хлопці. І у цей час, я скажу вам відверто, є люди, які поза правил або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні, і вони повинні бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон», – сказав Зеленський 11 січня під час спілкування з медіа разом з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні.