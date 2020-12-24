Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, повідомила у середу, 23 грудня, прес-служба Офісу президента.

Закон, який Верховна Рада ухвалила 4 грудня, повертає скасовану Конституційним судом відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації.

«Документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», – повідомили в Офісі президента.

За новим законом, умисне внесення недостовірних відомостей до декларації на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (наразі це від 1,3 до 9 млн грн) карається штрафом від 2,5 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Внесення недостовірних відомостей на суму від 4000 прожиткових мінімумів (понад 9 млн грн) каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тис. грн), громадськими роботами від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.