Президент України підписав закон про дипломатичну службу

Президент реформував дипломатичну службу

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 15 червня, біля стін Міністерства закордонних справ України підписав закон «Про дипломатичну службу». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Голова держави наголосив, що закон надає відповідні права дипломату, повноваження, необхідний захист, вирішує велику кількість соціальних питань.

«Сьогодні свято - закон надійшов з парламенту і надійшов мені на підпис», – сказав він.

У своєму виступі Порошенко нагадав, що безвізовий режим з ЄС – це цивілізаційний вибір української нації, а також що біометричний паспорт України входить до 30 найбільш цінних паспортів світу.

«Дозвольте ще раз привітати вас з сьогоднішнім величезним святом. Я впевнений, що цей день увійде в історію української дипломатії і буде важливим етапом розвитку української держави. Дякую кожному з вас, дякую дипломатичній службі України. Слава Україні!», – зазначив президент.

Зазначимо, що Верховна Рада повторно ухвалила з пропозиціями президента України законопроект № 7322 «Про дипломатичну службу».

Закон запроваджує три категорії дипломатичних посад, а президента уповноважує визначити порядок, терміни, особливості проходження дипслужби, загальну кількість та перелік закордонних дипустанов України, а Кабмін – визначити посадові оклади дипслужбовців.

Зміни передбачають посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ і встановлюють не тільки дипломатичні ранги, а й категорії дипломатичних посад.

До категорії А належить держсекретар, посли, голови місій і представники при міжнародних організаціях, до категорії Б - консули, заступники голови місії і представників при міжнародних організаціях, дипломатичні радники, радники-посланці, посли з особливих доручень, представники МЗС і керівництво структурних підрозділів апарату відомства, до категорії В - інші дипломатичні посади.

Закон деталізує порядок вступу, проходження та припинення дипслужби.

Наприклад, серед підстав для припинення служби встановлено відмову без поважних причин для службовців категорії Б від третьої поспіль пропозиції про участь у ротації, категорії В - від другої поспіль, а також одноразове грубе порушення посадових обов'язків, що заподіяло шкоду іміджу України за кордоном або розвитку відносин з відповідною державою або організацією.

Також закон докладніше порівняно з попередньою редакцією регулює оплату праці, компенсаційні виплати і соціальні гарантії посадових осіб дипслужби і адміністративних працівників. Зокрема, прописано гарантії членам подружжя дипломатів, які працюють за кордоном. Наприклад, держава сприяє їхньому працевлаштуванню за місцем довготермінового відрядження.

Розділ «Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб дипломатичної служби» передбачає можливість скерування дипломатів МЗС на навчання за кордон на рік зі збереженням посади та заробітної плати за умови відпрацювання не менш ніж трьох років в органах дипслужби по завершенню навчання і відшкодування зарплати і витрат на навчання в разі звільнення в цей трирічний період.

Документ також регулює питання робочого часу і часу відпочинку, відпусток працівників дипслужби і питання фінансування і матеріально-технічного забезпечення.

Закон набуде чинності через шість місяців з дня його опублікування. Чинний закон про держслужбу діяв в Україні з 2002 року.