Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про продовження воєнного стану. Відповідний законопроект 19 квітня опублікував сайт парламенту.

Відповідно до пояснювальної записки, Зеленський пропонує депутатам продовжити дію режиму воєнного стану на 30 днів – до 26 травня.

Наразі термін дії воєнного стану передбачено до 25 квітня.

Вперше воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого – у день нападу Росії на Україну. Однак, згідно із законодавством, воєнний стан по всій країні може тривати максимум 30 днів. У зв’язку з цим, президент запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан з 26 березня до 25 квітня.