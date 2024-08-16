Суд призначив військовому 2,5 роки умовного терміну

Коломийський міськрайонний суд визнав винним молодшого сержанта стрілецького батальйону Сергія А. у самовільному залишенні військової частини і призначив йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2,5 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 серпня, у травні 2022 року Сергія А. призначили на посаду номера обслуги кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону. Однак 24 грудня 2022 року обвинувачений без поважних причин залишив військову частину і поїхав додому. 6 березня 2023 року Сергій А. з’явився до П’ятого слідчого відділу ДБР у Львові та повідомив, що готовий далі проходити військову службу в Збройних Силах України.

Під час судового засідання Сергій А. визнав свою вину, сказав, що має намір надалі служити у війську і попросив суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Богдана Беркещук визнала прикарпатця винним у самовільному залишенні військової частини і призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2,5 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.