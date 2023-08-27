Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у шахрайстві студентку Коломийського політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська політехніка», яка продавала через Instagram неіснуючий одяг. Їй призначили 51 тис. грн штрафу та конфіскували її телефон IPhone 14 Pro.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, студентка Коломийського політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська політехніка» протягом вересня 2022 року – лютого 2023 року продавала одяг через свою сторінку в соцмережі Instagram. Дівчина брала з клієнтів повну передоплату, але після цього не надсилала обраний ними товар. У матеріалах справи прихована назва сторінки, через яку дівчина ошукувала людей.

Студентку викрили правоохоронці та оголосили їй підозру в шахрайстві. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Дівчині призначили 51 тис. грн штрафу та конфіскували її телефон IPhone 14 Pro у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.