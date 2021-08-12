Лікаря, який підписав сертифікат, у штаті медзакладу немає

Прикордонники виявили підроблений сертифікат про вакцинацію від івано-франківської поліклініки. Про це повідомила адміністрація івано-франківського Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги. У медзакладі підтвердили, що сертифікат фіктивний, але запевнили, що не видавали його, а чоловік, який пред'явив документ не був їх пацієнтом.

Про виявлення підробленого сертифікату вакцинації повідомили на сторінці івано-франківського Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги у середу, 11 серпня.

«Отримали запит прикордонних служб про підозру у фальсифікації сертифікату про вакцинацію. Сертифікат фіктивний тому, що: такі печатки міської поліклініки знищені три роки тому у зв’язку з тим, що така юридична особа з таким кодом ЄРДПОУ припинила своє існування,QR код недійсний, такого лікаря ні на сьогодні, ні раніше у штаті не було. Даний пацієнт не є пацієнтом КНП «ЦПМКДД». Структура бланку відрізняється від тієї, яку генерує наша МІС», – йдеться у повідомленні медзакладу.

Також адміністрація установи нагадала, що вже має прецедент з підробленою основною печаткою КНП «ЦПМКДД». Поліція відповідно до поданої заяви до цього часу шукає фальсифікатора.

«Принагідно звертаємось до мешканців: не ризикуйте своїм здоров'ям, репутацією і коштами. Просто провакцинуйтесь або зробіть ПЛР тест, не піддавайтесь на провокації та не набивайте кишені злочинцям. Цьому громадянину було на кордоні не солодко за свої ж великі кошти», – зазначили в установі. А також додали, що у медзакладі фальсифіковані сертифікати не виготовляють і не продають.