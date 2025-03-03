Групу чоловіків помітили біля кордону з Румунією у Вижницькому районі

Військовослужбовці відділу «Фальків» Чернівецького загону з пострілами затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-румунський кордон. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 березня, групу чоловіків, які прямували гірськими стежками в межах прикордонної смуги, помітили у Вижницькому районі Чернівецької області.

«Для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів, оскільки порушники під час затримання вдалися до втечі. Згодом мешканці Чернівецької області розповіли, що за незаконне перетинання кордону мали сплатити провіднику, який полишив їх та втік, від 4 до 6 тис. євро», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Ухилянтів доставили до прикордонного підрозділу та склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону та злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців ДПСУ. Переправника чоловіків розшукують.