Ірина Верещук розповіла, що примусово вивезені українці зможуть повернутися додому навіть без документів

Депортованих українців, яких окупанти вивезли на територію Росії, прикордонники будуть пропускати і без документів, якщо вони зможуть дістатися до кордону з Україною, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«У нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому. Подзвонити нам, ми допоможемо із квитками, допоможемо з паспортними документами», – сказала вона в ефірі національного телемарафону в суботу, 25 червня, повідомляє «Зміна».

За словами Верещук, 75% людям, які пройшли фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну. Дехто їде в Естонію або Латвію, аби звідти повернутися додому.

«Ми зараз розробляємо маршрути, за якими курсуватимуть безкоштовні автобуси, маршрутні транспортні засоби, які будуть допомагати українцям без грошей. Фактично, без паспортів, бо їх немає, їх просто відбирають у цих фільтраційних таборах. Добиратися, намагатися дістатися до України, і вже тут далі продовжувати жити», – сказала представниця уряду.

Раніше вона провела нараду з представником Міжнародної організації з міграції в Україні Стівеном Роджерсом, під час якої сторони обговорили створення транспортного коридору з Латвії та Естонії для депортованих Росією українців, яким вдається вибратися з РФ на територію цих країн.

З початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну і станом на 18 червня окупанти незаконно вивезли до Росії понад 1,9 млн українців, з них понад 307 тис. дітей.