Це не просто чудові представники родини котів, а й чудові компаньйони

Чорні коти завжди елегантні та загадкові – і, повірте, можуть стати вірними друзями. Pets Radar розповідає про 8 порід елегантних чорних котів, які не просто красиві, а й розумні та доброзичливі.

Бомбейських котів часто називають «котами липучками», оскільки вони найбільше люблять бути поруч зі своїми господарями. Це дуже розумна порода, і їй знадобиться багато розумової стимуляції, щоб не нудьгувати. Цікаво, що бомбейська кішка – єдина порода, яка завжди чорна, а також вона є однією з найрідкісніших порід.

2. Британська короткошерста.

Це дружні та ласкаві коти, які мають спокійний характер. У них густа шерсть, яку потрібно щотижня вичісувати, щоб запобігти утворенню ковтунів. Також це одна з найпопулярніших порід у США.

3. Перська.

Це не просто чудові представники родини котів, а й чудові компаньйони. У них надзвичайно мила та любляча натура, вони люблять проводити час поруч зі своїми господарями та завжди готові з вами обійматися.

4. Мейн-кун.

Мейн-куни – одна з найбільших порід котів. Ці гіганти можуть важити від 8 до 10 кілограмів. Але нехай вас не лякає їхній розмір, вони – ніжні велетні. У них дуже милий характер, але їм також потрібна активність.

5. Шотландська висловуха.

Це одна з найпопулярніших порід. Один дивовижний факт про них полягає в тому, що не всі кошенята народжуються з характерними складеними вухами. Лише близько 50% кошенят народжуються з цією мутацією. Ці коти тісно прив’язуються до своїх господарів, і це одна з порід котів, яка найчастіше страждає від тривоги розлуки. Тож будьте готові проводити з ними багато часу.

6. Девон-рекс.

Одна з найграйливіших порід котів, яка має безмежний запас енергії. Тому вам обов’язково знадобиться великий запас іграшок. Також завдяки своїй кучерявій шерсті вони потребують мінімального догляду.

7. Корніш-рекс.

Корніш-рекси – ще одна порода з кучерявою шерстю, яка потребує мінімального догляду. Вони вражають своєю зовнішністю та навіть більшою енергією, ніж девон-рекси. Вони дуже спортивні кішки, відомі тим, що можуть стрибати на висоту до 2,5 метрів. Вони також дуже люблять воду, тому не дивуйтеся, якщо побачите, що вони намагаються плескатися у ванній разом з вами.

8. Сфінкс.

Одна з найнезвичайніших на вигляд порід котів – це сфінкс. Вони дуже люблять бути в центрі уваги, а також не бояться бути голосними, тому дуже гучно нявкають. Ця порода також дуже розумна, тому їй знадобиться багато розумової стимуляції, щоб їй не було нудно.