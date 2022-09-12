Із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Про це пише «Європейська правда».

Громадяни Росії більше не зможуть оформлювати візи для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.

Замість цього будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. На практиці для російських заявників це означатиме:

візовий зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників;

стандартний кінцевий термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки;

заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони;

заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи.

Нагадаємо, 31 серпня Євросоюз вирішив призупинити дію угоди з РФ про спрощений візовий режим. 6 вересня Єврокомісія офіційно запропонувала призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Далі пропозицію про призупинення угоди розглянула та прийняла Рада ЄС. Щоправда, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки в цьому питанні на вдалося досягти спільної думки.