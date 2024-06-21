Славутський міськрайонний суд виніс вирок Валентину Васьківському, який пообіцяв знайомому за 2500 доларів хабара вплинути на рішення посадовців про визнання його непридатним до військової служби. Після отримання грошей обвинувачений зник. За своєне йому призначили майже 100 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 червня, наприкінці жовтня 2022 року Валентин Васьківський, який працював на ринку в місті Славута Шепетівського району, запропонував своєму знайомому за 2500 доларів допомогти оформити документи про непридатність до служби в ЗСУ, з якими той зможе виїхати за кордон. Обвинувачений стверджував, що здійснить вплив на уповноважених осіб, які приймуть необхідне рішення. Знайомий погодився і вже 9 січня 2023 року передав Валентину Васьківському гроші, а також копії паспорту та військового квитка.

У суді обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що усю суму використав на власні потреби, а копії документів потерпілого загубив.

Суддя Вікторія Зеленська визнала Валентина Васьківського винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначила 92 650 грн штрафу. Крім того, чоловік має заплатити 7409 грн на користь держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.