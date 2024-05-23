Верховний Суд призначив лікарю з Хмельниччини 2 роки тюрми за хабарництво
Посадовець вимагав 700 доларів хабара за оформлення пацієнтці ІІ групи інвалідності
Голову Хмельницької медико-соціальної експертизи ув’язнили на два роки за хабарництво. Посадовець намагався оскаржити вирок у Верховному суді, втім – безрезультатно. Про це 22 травня повідомили в обласній прокуратурі.
За інформацією правоохоронців, голова МСЕК вимагав від місцевої жительки 700 доларів хабара за сприяння у встановленні їй ІІ групи інвалідності. Після отримання грошей зловмисника затримали.
Суд першої інстанції провину підсудного у скоєнні кримінального правопорушення не визнав, втім апеляційний суд ухвалив новий вирок, згідно з яким посадовця визнали винним в одержанні неправомірної вигоди й призначили два роки позбавлення волі.
«Засуджений оскаржив рішення в суді касаційної інстанції, проте Верховний Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді 2 років позбавлення волі є справедливим заходом примусу», – зазначають у прокуратурі.