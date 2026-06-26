Сліди від куль на авто знімальної групи телеканалу Sky News

Продюсер британського телеканалу Sky News Азад Сафаров оприлюднив подробиці інциденту, який, за його словами, стався в березні 2025 року під час роботи знімальної групи поблизу Добропілля на Донеччині. Він стверджує, що невідомий військовослужбовець впритул відкрив вогонь по броньованому автомобілю знімальної групи. Про це Сафаров написав на своїй фейсбук-сторінці в четвер, 25 червня.

За словами продюсера, того дня команда Sky News працювала разом із 425-м окремим штурмовим полком «Скеля». Щоб мінімізувати ризики, команда розділилася: одна машина з водійкою та пресофіцером залишилася на командно-спостережному пункті, а інша – поїхала на зйомку.

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Сафаров каже, що за попередньою домовленістю авто мали сховати, а водійці дозволити перебувати в укритті. Однак цього не сталося.

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«Зазвичай ми робимо контрольний зідзвон з водійкою, щоб пересвідчитись, що вона в КСП, біля старлінка. Але водійка не відповідала. Пізніше виявилось, що в КСП її таки не запросили, сказали сидіти в машині, а пресофіцер сам пішов в укриття», – ідеться в дописі.

Зі слів Азада Сафарова, близько 23:30 до автомобіля підійшов невідомий військовий і впритул розстріляв його з боку водійського місця. Водійка не постраждала, оскільки авто було броньоване.

Одразу після стрілянини, стверджує продюсер, до автомобіля підійшов інший військовий, який почав збирати гільзи та наказав водійці негайно виїжджати.

«Водійка намагалась пояснити, що їй пресофіцер сказав припаркуватись і сидіти в машині. Натомість їй пригрозили, що якщо вона не поїде буде гірше», – додав Сафаров.

У результаті водійка поїхала звідти, знайшла іншу бригаду і змогла зв’язатися з командою через Starlink. Ті повернулися до неї, після чого всі разом покинули локацію.

Пізніше журналісти виявили на машині 12 отворів від куль. Сафаров зазначив, що Sky News свідомо замовчував інцидент, аби не завдати шкоди міжнародній підтримці України.

Водночас він заявив, що командир полку пообіцяв розібратися в ситуації, однак, за його словами, жодної офіційної відповіді досі не надійшло. Також, стверджує продюсер, звернення до пресцентру відповідного напрямку та Генерального штабу ЗСУ залишилися без відповіді.

«Я мовчав більше року, бо думав може одиничний випадок… Зараз, читаючи про “Скелю”, я розумію, що тут нема сенсу мовчати», – підсумував Сафаров.

На допис продюсера відреагував начальник управління зв’язків з громадськістю Головного управління комунікацій ЗСУ, полковник Юрій Повх. Він заявив, що за результатами перевірки ані Азад Сафаров, ані телеканал Sky News не надсилали офіційних звернень до Генерального штабу щодо цього інциденту.

«Відтак, звинувачення ГШ щодо бездіяльності – безпідставні. Також нагадаю, що ваша знімальна група протягом березня 2025 – червня 2026 року неодноразово були учасниками комунікаційних подій за участі вищого командування Збройних Сил України та зокрема безпосередньо брали участь у підготовці інтервʼю з Головнокомандувачем Збройних сил України, але жодного разу не повідомляли про інцидент, який з ваших слів стався у березні 2025 року поблизу Добропілля», – ідеться в повідомленні.

Скандал у «Скелі» – що відомо

23 червня видання «Бабель» опублікувало розслідування, в якому назвав імена 26 військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які померли не в бойових умовах. Серед причин смертей мобілізованих – пневмонія, серцево-судинні захворювання та інші хвороби. Родичі частини військових заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги, а також висловлюють підозри щодо можливого насильства під час проходження підготовки. Командир полку звинувачення у системному насильстві відкинув та наголосив, що проведені внутрішні перевірки не виявили порушень.

Своєю чергою у полку «Скеля» заявили, що кожен смертельний випадок мають розглянути окремо. Там додали, що матеріал журналістів ґрунтується на свідченнях бійців, які не хотіли служити та самовільно залишали місце служби.

24 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало досудове розслідування після публікації журналістів щодо можливих катувань та смертей мобілізованих у 425-й окремому штурмовому полку «Скеля».

Того ж дня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про початок перевірки у 425 ОШП «Скеля» щодо можливих катувань, а також доведення військових до самогубства.

25 червня стало відомо, що командира 425 ОШП «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого, відсторонили від виконання обовʼязків на час проведення перевірки щодо випадків перевищення повноважень посадовими особами та порушення прав військовослужбовців полку.