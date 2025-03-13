Спірна ділянка розташована на вулиці Млинівській у Рівному

Північно-західний апеляційний господарський суд розірвав договір оренди з рівненським підприємством і повернув громаді 0,41 га землі на вулиці Млинівській. Її вартість оцінюють у 2 млн грн. Про це повідомила 13 березня пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, приватному підприємству всупереч законодавству надали в оренду на 49 років земельну ділянку на вулиці Млинівській у Рівному. Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про ТОВ «Автоімперія-М».

«Підставою для надання в оренду спірної ділянки стала наявність на ній АЗС площею 3,5 м2. Тобто площа землі, яку відвели в оренду товариству, майже у 1200 разів більша від розміру приміщення, яке йому належить і розміщене на цій ділянці», – зазначають у прокуратурі.

Прокуратура звернулась до Господарського суду Рівненської області, який у задоволенні позову відмовив, тому це рішення оскаржили в суді апеляційної інстанції, який зобов’язав підприємство повернути землю громаді.

Додамо, що згідно з даними моніторингового сервісу Опендатабот, ТОВ «Автоімперія-М» займається технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспортних засобів. Підприємство зареєстроване у Рівному, а його директором є Віктор Демʼянчук.