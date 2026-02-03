Сергій Онікеєнко працює в органах прокуратури з грудня 2002 року

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення подати на звільнення прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Онікеєнка, який не зміг підтвердити інвалідність, на підставі якої протягом двох років отримував пенсійні виплати. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомило «Слідство.Інфо».

Під час службового розслідування Онікеєнко письмово повідомив голову дисциплінарної комісії, що не має інвалідності, хоча на той момент уже отримував відповідну пенсію. Через кілька днів після цього він почав оформлювати документи для переходу на пенсію за вислугу років.

Сергій Онікеєнко працює в органах прокуратури з грудня 2002 року. З вересня 2022 року обіймає посаду прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за дотриманням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу генпрокурора. У 2023 році йому було встановлено ІІ групу інвалідності, що дало змогу отримувати пенсію паралельно із заробітною платою, і за два роки сума виплат склала майже 500 тис. грн.

Після викриття корупційної схеми в Хмельницькій обласній МСЕК з’явилася інформація про масове отримання статусу осіб з інвалідністю прокурорами. У жовтні 2024 року Онікеєнко письмово заявив про відсутність інвалідності, через що його тоді не направляли на повторне медичне обстеження. Вже за кілька днів він звернувся до фінансового департаменту за довідкою про заробітну плату для оформлення пенсії за вислугу років.

У липні 2025 року рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності Онікеєнку визнали необґрунтованим. Згодом вдалося встановити, що прокурор не надав кадровому підрозділу документи про інвалідність. Крім того, він був заброньований від мобілізації, хоча особи з інвалідністю не підлягають призову, а під час оновлення даних у ТЦК не повідомив про свій статус, пояснивши це тим, що відповідної інформації від нього не вимагали.

Сам Онікеєнко з дисциплінарною скаргою не погодився. Він заявив, що через стрес, ненормований графік роботи, евакуацію родини та смерть батька у нього загострилися хронічні захворювання. За його словами, він не мав підстав сумніватися в рішеннях МСЕК, оскільки проходив обстеження особисто й отримав довідку офіційно, не впливаючи на висновки експертів.

Прокурор також наголосив, що інформація про стан його здоров’я є конфіденційною, а з грудня 2024 року він перейшов на пенсію за вислугу років і більше не отримує виплат по інвалідності.

Згідно з декларацією, у 2024 році заробітна плата Онікеєнка перевищила 1,3 млн грн, а пенсійні виплати склали понад 250 тис грн.

