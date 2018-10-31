Проросійські бойовики наблизили окопи на 1 км до лінії фронту в районі Горлівки

Проросійські бойовики в окопі на Донбасі

Відстань між військовими і сепаратистами у районі Горлівки на Донбасі скоротилася на 1 км. Шанці з боку окупованих територій наблизили до українських позицій. Про це повідомили у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Минулого тижня (22-28 жовтня, - ред.) ми побачили ознаки просування вперед у ще двох місцях. Наші безпілотні літальні апарати дальнього радіусу дії виявили біля Ставків і Горлівки нові системи траншей, які тягнуться далі на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін, яка в одному місці скоротилася майже на 1 кілометр», – заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг (Александр Гуґ) на брифінгу у Києві.

«Ці останні просування схожі на ті, які відбувалися у Жолобку, Водяному та Південному цьогоріч раніше. І зовсім нещодавно – у Золотому», – додав він.

За словами Хуга, минулого тижня СММ зафіксувала 26 одиниць великокаліберної зброїу місцях, звідки сторони зобов'язалися таку зброю відвести. Він зазначив, що порушення вдалося виявити попри те, що спостерігачам 21 раз відмовляли у доступі до потрібних місць.