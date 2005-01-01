Путін прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського

Росія не готова обміняти Олександра Вишинського на Олега Сенцова

7 червня, на щорічній телевізійній прямій лінії, Володимир Путін, серед інших питань, прокоментував можливість обміну Олега Сенцова на головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Путін заявив, про неможливість такого обміну, оскільки затримання Вишинського, на відміну від Сенцова, є абсолютно «політичною справою» і він надіється на відповідне відображення в реакції журналістської спільноти і міжнародних правозахисних організацій.

«Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже його затримано у Криму, до речі кажучи, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні і несумісні. Тому ми поки про це не думали», - заявив президент РФ.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 17 травня, після обшуків у київському офісі «РИА Новости Украина» СБУ заарештувала головного редактора агенства за підозрою у державній зраді. СБУ заявили, що Кирило Вишинський виконував завдання російської влади для проведення підривних інформаційних акцій в анексованому Криму, а пізніше для підтримки «Л/ДНР», за що отримував стабільне фінансування – 50 тис. євро на місяць. Сам Вишинський не визнав оголошеної йому підозри і розцінив затримання як провокацію. Суд обрав мірою запобіжного заходу для Вишинського тримання під вартою без визначення розміру застави до 13 липня.

У свою чергу Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за «підготовку теракту», голодує з 14 травня. Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ. Акції на підтримку політичного в'язня пройшли у понад 80 країнах світу, а з вимогою звільнити Сенцова виступила європейська спільнота.