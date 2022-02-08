Володимир Путін (ліворуч) та Петро Порошенко тиснуть один одному руки під час переговорів у Мінську в 2014 році

Президент держави-агресорки Володимир Путін в іронічній формі запропонував політичний притулок у Росії пʼятому президентові України Петру Порошенку. Про це він заявив під час прес-конференції з лідером Франції Еммануелем Макроном за підсумками зустрічі, на якій обговорювалося ситуація навколо України.

Путін нагадав, що раніше казав Порошенку: якщо в нього виникнуть якісь негаразди в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Тепер, за словами Путіна, він готовий підтвердити свої пропозиції, попри «серйозні розбіжності» стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Свого часу, коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь проблеми в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності щодо цього питання – питання врегулювання на Донбасі. І я вважаю, що він наробив багато помилок щодо цього. Але все-таки його переслідування як державного злочинця – надмірна заявка на успіх від чинного керівництва України», – сказав Путін.

Мы готовы дать Порошенко политическое убежище, — заявил Путин (ирония).



По его словам, преследование Порошенко на Украине в качестве государственного преступника — слишком смелая заявка на успех со стороны Зеленского. pic.twitter.com/1s3txXiTRL — Мистер Гудвин (@tomsk1990) February 7, 2022

Він додав, що передбачав такий розвиток подій про «політичне переслідування Порошенка наступником».

Своєю чергою, п’ятий президент, лідер фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко у відповідь російському президенту порадив Володимиру Путіну усвідомити, що в Україні не потребують його «опіки».

За його словами, «одвічна» російська практика «опікуватися» українською політикою припинилася, коли він став п’ятим президентом України. Порошенко також порадив чинному президенту Володимиру Зеленському «припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни». На його думку, правоохоронні органи зараз «займаються Порошенком» більше, ніж російською загрозою.

«Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою. А Володимиру Володимировичу – нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України», – йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у Facebook.

Як відомо, до Росії після Революції Гідності утік екс-президент Віктор Янукович. У 2019 речник Путіна говорив, що РФ навіть надала президенту-втікачу державну охорону.

У чому звинувачують Петра Порошенка?

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

19 січня, після повернення Порошенка в Україну, суд обрав йому запобіжний захід у формі особистого зобов'язання, хоча прокурори просили взяти Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень. І адвокати політика, і прокурори заявили, що хочуть оскаржити це рішення. Офіс генерального прокурора вже подав апеляцію.