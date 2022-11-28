Водій і пасажир хотіли схитрувати, але обидва були в стані сп'яніння

У Львові нетверезий водій автомобіля розбив п’ять інших машин, які стояли припарковані. Після ДТП водій помінявся місцем зі своїм пасажиром, однак вони обоє були нетверезими.

Як повідомила 28 листопада прес-служба патрульної поліції Львова, ДТП відбулася на вулиці Тарнавського. 23-річний водій автомобіля Mercedes-Benz C300, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 5 припаркованих автомобілів.

«Після ДТП за кермо сів 30-річний пасажир, який, як з’ясували патрульні, є власником автомобіля. Під час спілкування із чоловіками, поліцейські виявили у них ознаки алкосп’яніння. Прилад Drager показав результат — 1,42 та 1,76 проміле алкоголю у крові», – зазначили у поліції.

На них склали відповідні адмінматеріали.

Загалом за минулі вихідні львівської поліцейські склали 28 протоколів за кермування в нетверезому стані.