Водій та троє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали травми, їх госпіталізували

Неподалік Старокостянтинова п'яний 43-річний водій спричинив аварію, у якій постраждали четверо людей. Зокрема, травми отримав водій іншого авто, у яке в'їхав чоловік, а також троє пасажирів, серед яких було двоє малолітніх дітей.

Аварія сталась у понеділок, 2 січня, близько 12:40 на автодорозі між Старокостянтиновом та Немиринцями. П'яний 43-річний водій автомобіля Opel допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen під керуванням 33-річного чоловіка.

Зіткнення спричинив п'яний водій Opel. У аварії він не травмувався

«Внаслідок аварії водій Volkswagen та троє його пасажирів, серед яких було двоє дітей 8-ми та 2-х років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми середньої важкості). Покарання за цією статтею передбачає до трьох років ув'язнення.