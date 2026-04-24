Загалом під час обміну 24 квітня повернули 193 захисники

Під час обміну полоненими 24 квітня звільнили п’ятеро військовослужбовців з Тернопільщини. Разом з іншими полоненими українськими захисниками їх утримували у Чеченській Республіці. Про звільнених жителів Тернопільської області повідомив начальник обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

З полону повернулись двоє жителів Кременецького району. Це Андрій Кузьмич та Василь Ніколюк. З Тернопільського району додому повернулися Ярослав Малащук та Михайло Торченюк. Також один захисник з Тернополя – це Ярослав Федорів.

Серед звільнених захисників є чоловіки 2000-х років народження, наймолодшому – 24 роки, а найстаршому оборонцю – 60 років. Крім того, у двох звільнених бійців 24 квітня день народження. Також відомо, що частину бійців, яких вдалося повернути на батьківщину, утримували на території Чечні, та фабрикували проти них кримінальні справи.