Фахівці встановили тип дрона, яким росіяни атакували будівлю СБУ у Києві

Позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів деталі російської атаки на будівлю Служби безпеки України в центрі Києва. Зокрема, відомо, хто та звідки запустив безпілотник. Про це Сергій Бескрестнов повідомив у суботу, 5 вересня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Сергія Бескрестнова, українські системи зафіксували маршрут безпілотника з Донецького напрямку до Києва. Дрон летів на висоті 7 км. Також фахівці вже дослідили уламки безпілотника та встановили, що вони належать реактивному дрону «Герань-4», який є модифікацією іранського «шахеда». «Флеш» також розповів, що росіяни випустили два БпЛА у парі, однак до Києва долетів лише один.

«Ми розуміємо, хто запускав БпЛА і звідки. Ми вже дослідили уламки та встановили, що вони належать до “Герань-4”, включаючи більшість елементів. Тобто ми розуміємо, що саме і в якій конфігурації до нас прилетіло. До речі, під час цієї спецоперації проти СБУ два реактивні БпЛА летіли до Києва у парі. Долетів один», – написав Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Нагадаємо, вдень у пʼятницю, 4 вересня, росіяни дроном вдарили по будівлі СБУ, що розташована в центрі Києва біля станції метро «Золоті Ворота». За словами президента Володимира Зеленського, дрон поцілив у кабінет очільника СБУ Олександра Поклада, однак він не постраждав.

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Володимир Зеленський доручив СБУ підготувати відповідь на російські удари. За словами президента, він погодив з Олександром Покладом «географію відповіді».