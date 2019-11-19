РАГУlive. Випуск за 19 листопада

Оновлену бібліотеку «Під Високим Замком» відкриють до кінця року

Львівські рятувальники отримали від польських колег перший в Україні вогневий тренажер

Проект РАГУlive залишається на варті взаємоповаги на дорогах та хідниках. Тільки вибрані епізоди увійшли до відеоверсії нашого антихамруху.

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