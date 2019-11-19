РАГУlive. Випуск за 19 листопада
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 19 листопада, 18:04 575 0
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- РАГУlive. Випуск за 12 листопада ZAXID.NET
- РАГУlive. Випуск за 15 листопада ZAXID.NET
Проект РАГУlive залишається на варті взаємоповаги на дорогах та хідниках. Тільки вибрані епізоди увійшли до відеоверсії нашого антихамруху.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive. Випуск за 12 листопада ZAXID.NET
РАГУlive. Випуск за 15 листопада ZAXID.NET