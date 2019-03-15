РАГУlive. Випуск за 15 березня

Як завжди, трохи з іронією про серйозне. Паркулі, як вони є, у відеоверсії антихампроекту РАГУlive. Далі – більше.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або в Інстаграм та голосуйте за героїв випуску.