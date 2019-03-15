РАГУlive. Випуск за 15 березня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 15 березня, 17:50 453 0
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- РАГУlive. Випуск за 5 березня ZAXID.NET
- РАГУlive. Випуск за 12 березня ZAXID.NET
Як завжди, трохи з іронією про серйозне. Паркулі, як вони є, у відеоверсії антихампроекту РАГУlive. Далі – більше.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або в Інстаграм та голосуйте за героїв випуску.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive. Випуск за 5 березня ZAXID.NET
РАГУlive. Випуск за 12 березня ZAXID.NET