РАГУlive. Випуск за 15 березня

Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET

Суспільство15 березня, 17:50 453 0

Відео до теми

До теми

Як завжди, трохи з іронією про серйозне. Паркулі, як вони є, у відеоверсії антихампроекту РАГУlive. Далі – більше.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або в Інстаграм та голосуйте за героїв випуску.

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Відео до теми

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