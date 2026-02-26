Олександр Курсик був депутатом Рівненської міської ради з 2010 року

На 41-му році життя помер журналіст, військовослужбовець та депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик. Про це у четвер, 26 лютого, повідомила його дружина Євгенія Курсик.

Депутатка Рівненської міської ради від ВО «Батьківщина» Галина Кульчинська 12 лютого повідомляла на своїй сторінці у фейсбуці, що Олександр Курсик перебуває у реанімації у тяжкому стані. Причини різкого погіршення його самопочуття рідні та колеги не розголошували.

Олександр Курсик народився 1 жовтня 1985 року у селі Срібне Рівненської області у сім’ї військовослужбовця. Навчався у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука на факультеті масової комунікації та інформаційних технологій. Працював журналістом, був директором зі стратегічного розвитку на ТРК «Ритм», заснував видання «Чарівне.інфо».

У 2010 році його вперше обрали депутатом Рівненської міської ради, згодом – у 2015 році. Він входив до складу постійної комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Курсик добровільно став на захист України.

У грудні 2024 року правоохоронці повідомили про викриття групи, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Серед фігурантів справи був і Олександр Курсик. Суд обрав йому запобіжний захід із правом внесення застави у понад 1,2 млн грн, яку внесли.