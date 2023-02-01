Під час тривалих відключень світла громади матимуть зв'язок

Сім районних військових адміністрацій Львівської області у середу, 1 лютого, отримали системи супутникового зв’язку Starlink, що встановлять у пунктах Незламності в громадах області. Про це повідомляє Львівська обалсна військова адміністрація.

Системи Starlink розподілили наступним чином:

Львівський район – 12 терміналів;

Дрогобицький район – 5 терміналів;

Золочівський район – 5 терміналів;

Самбірський район – 5 терміналів;

Стрийський район – 8 терміналів;

Червоноградський район – 5 терміналів;

Яворівський – 5 терміналів.

Системи супутникового зв’язку надані Міністерством цифрової трансформації, аби навіть за тривалих відключень електроенергії люди змогли залишатись на зв’язку з найріднішими.

Загалом на Львівщині працюють 324 пункти Незламності. Про те, де зігрітись, зарядити телефон і знайти інтернет-зв’язок, читайте у матеріалі ZAXID.NET про пункти Незламності.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові також відкрили «Юрту Незламності» – четверту в Україні.