Володимиру Зеленському не довіряє 54% опитаних виборців

Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі 26,2% виборців, які мають намір прийти на дільниці, віддали б свій голос за чинного президента Володимира Зеленського. На другому місці – лідер «Опозиційної платформи» Юрій Бойко, за якого готові голосувати 16,6% виборців. Про це свідчать дані опитування соціологічної компанії «Рейтинг», опубліковані 5 січня.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 54%. Дмитру Разумкову довіряють 29% опитаних, а 37% - не довіряють, Юрію Бойку довіряють – 27%, не довіряють – 55%, ще 12% його не знають. Юлії Тимошенко довіряють – 26%, не довіряють – 69%. Колишньому президенту Петру Порошенку – довіряють 23% і не довіряють 73%, а прем’єр-міністру Дмитру Шмигалю довіряють 14%, більше чверті не знають його і більше половини йому не довіряють.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. Друге місце займає Юрій Бойко, за якого проголосували б 16,6%. За Петра Порошенка готові віддати свій голос 13,3% опитаних, а за Юлію Тимошенко – 10,5%. Ще 6,4% проголосували б за Ігоря Смешка, 6,1% – за Володимира Гройсмана, 4,7% – За Олега Ляшка і 4,1% – за Сергія Притулу.

«Рейтинг» оприлюднила соціологічне опитування щодо суспільно-політичних настроїв українців

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готову підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 17,4%, партію «Європейська солідарність» – 14,5%, партію «Батьківщина» – 10,9%. За партію «Українська стратегія Гройсмана» віддали б свої голоси 5,7%, Радикальну партію – 5,6%.

70% опитаних бачили новорічне привітання Президента Зеленського. З них 43% оцінили його позитивно, 35% – нейтрально, 21% – негативно. Останніх найбільше серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія, «Опозиційної платформи», «Європейської солідарності» та «Свободи».

*В опитуванні взяли участь мешканці України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.