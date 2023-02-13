Резніков вирушив на зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про головні теми наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Резніков, разом з військовими чиновниками та дипломатами, вже вирушив на зустріч, яка відбудеться 14 лютого.

«Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні. Темп надзвичайно високий», – зазначив міністр оброни

За словами міністра, головними питаннями порядку денного будуть наступні:

захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи;

розбудова танкової коаліції;

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для наших воїнів;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шенгену».

Очільник оборонного відомства також повідомив, що напередодні «мав низку розмов з партнерами, чия залученість та підтримка вселяють оптимізм».

Нагадаємо, формат «Рамштайн», який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.