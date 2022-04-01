Рада оборони Рівненщини заборонила членам добровольних формувань територіальних громад безпідставно носити з собою зброю. Крім того, з нею заборонено з'являтись у громадських місцях.

Про рішення, прийняте на Раді оборони Рівненщини 1 квітня, повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

«На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях. Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Будьте відповідальними та мудрими. Рідний край розраховує на вас», – йдеться у повідомленні.

Також Віталій Коваль закликав членів громадських формувань територіальної оборони дотримуватись вимог статутів Збройних Сил України.