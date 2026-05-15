Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Остапчуку за самовільне будівництво двоповерхової прибудови до квартири. За незаконне захоплення землі та проведення будівельних робіт без дозволів чоловікові призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 12 травня, у липні 2024 року обвинувачений самовільно захопив частину землі на вулиці Князя Острозького у Рівному та без дозвільних документів розпочав реконструкцію квартири. Йдеться про будівництво двоповерхової прибудови розміром 3,08 на 5,56 м.

За даними слідства, чоловік не мав права власності чи користування земельною ділянкою, а також не отримував документів, які дають право виконувати будівельні роботи.

У суді Олександр Остапчук повністю визнав вину, розкаявся та просив не призначати суворого покарання.

Суддя Олег Костюк визнав його винним за ч. 3 ст. 197-1 КК України (самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці) та призначив покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу. Крім того, з обвинуваченого стягнули майже 8,9 тис. грн витрат за проведення будівельно-технічної експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.