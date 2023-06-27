Тіло вбитої львів'янки знайшли у кущах біля вул. Чижевського

Залізничний районний суд Львова визнав Андрія Михальченка винним у вчиненні умисного вбивства 42-річної львів’янки на Левандівці. Чоловікові призначили 11 років тюрми та зобов’язали виплатити мільйон гривень компенсації родичам вбитої жінки.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у червні 2023 року, вдень 2 вересня 2020 року на той час 40-річний Андрій Михальченко розпивав спиртне з 42-річною жінкою на перетині вул. Чижевського та Чечета на Левандівці у Львові. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік вбив свою знайому.

У суді обвинувачений заявив, що жінка почала його ображати, після чого у нього виникла думка вбити її. Чоловік задушив жінку шнурівкою, якою були підв’язані його штани. Вбивство трапилось близько 15:00, однак приблизно о 19:00 обвинувачений вирішив повернутись на місце вбивства, де залишив тіло жінки. Там уже була поліція, яка його й затримала. Андрій Михальченко у суді визнав свою провину.

Чоловік та донька вбитої жінки подали цивільні позови щодо відшкодування моральної компенсації на загальну суму мільйон гривень.

Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який визнав Андрія Михальченка винним в умисному вбивстві та призначив йому 11 років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з часу його фактичного затримання, тобто з 3 вересня 2020 року. У термін відбуття покарання йому зарахують строк попереднього ув’язнення з 3 вересня 2020 року з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.

Засуджений також має сплатити мільйон гривень родичам вбитої жінки та 136 тис. грн процесуальних витрат у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.